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Експерт назвав причини
зміцнення гривні в липні

Експерт назвав причини зміцнення гривні в липні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:36

Експерт назвав причини зміцнення гривні в липні

Пропонуємо до обговорення:
У серпні, швидше за все, національна валюта буде залишатися в коридорі 25,4-26,4 гривні за долар.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:37

У меня укрепление гривни субьективно ассоциируется с результатамы выборов. Прямая зависимость. Если бы президентом стала Тимошенко, гривня бы упала.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:11

дешевле будет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:47

Investor_K - Может немного. А осенью начнет расти. Может и раньше.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:58

Якби бєня сів, то і про 20 можна було б писати.
А так "політичні ризики" імені ко і до.
igorbuda52
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