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"Північний потік 2" поскаржився
на дискримінацію проекту...

"Північний потік 2" поскаржився на дискримінацію проекту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:25

"Північний потік 2" поскаржився на дискримінацію проекту...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nord Stream 2 AG, яка виступає оператором будівництва газопроводу "Північний потік - 2" в обхід України, просить суд Європейського Союзу загальної юрисдикції анулювати дискримінаційні заходи щодо проекту.

Дивися повний текст \"Північний потік 2\" поскаржився на дискримінацію проекту в Європі.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:25

Який зв'язок між ПП2 та "низьковуглецевою" енергією?
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