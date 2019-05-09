|
|
|
"Північний потік 2" поскаржився на дискримінацію проекту...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:25
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nord Stream 2 AG, яка виступає оператором будівництва газопроводу "Північний потік - 2" в обхід України, просить суд Європейського Союзу загальної юрисдикції анулювати дискримінаційні заходи щодо проекту.
Дивися повний текст \"Північний потік 2\" поскаржився на дискримінацію проекту в Європі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89998
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:25
Який зв'язок між ПП2 та "низьковуглецевою" енергією?
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2125
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|