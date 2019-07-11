Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.
Дивися повний текст Бронзовий Ленін \"оплатить\" борги із зарплати.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:42
Бронзовий Ленін "оплатить" борги із зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бронзовий Ленін \"оплатить\" борги із зарплати.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:42
Краткое описание экономики Украины за последние 28 лет. Заводы на металлом раньше шли. Что дальше сдавать будем?
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