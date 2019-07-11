Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.
Дивися повний текст Бронзовий Ленін \"оплатить\" борги із зарплати.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:42
Бронзовий Ленін "оплатить" борги із зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бронзовий Ленін \"оплатить\" борги із зарплати.
Додано: Суб 27 лип, 2019 00:17
Re: Бронзовий Ленін
Но прогресс эффективности налицо. Когда предыдущие памятники под соусом декоммунизации убирали, как-то ни разу не писали, что за это выручаются какие-то деньги и кому на зарплаты они идут. Да и про заводы тоже.
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