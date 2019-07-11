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Бронзовий Ленін "оплатить"
борги із зарплати

Бронзовий Ленін "оплатить" борги із зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:42

Бронзовий Ленін "оплатить" борги із зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

Дивися повний текст Бронзовий Ленін \"оплатить\" борги із зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 00:17

Re: Бронзовий Ленін

Но прогресс эффективности налицо. Когда предыдущие памятники под соусом декоммунизации убирали, как-то ни разу не писали, что за это выручаются какие-то деньги и кому на зарплаты они идут. Да и про заводы тоже.
moveton
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