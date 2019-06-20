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Для малого бізнесу
подешевшає електрика

Для малого бізнесу подешевшає електрика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:57

Для малого бізнесу подешевшає електрика

Пропонуємо до обговорення:
Для малих непобутових споживачів з серпня зменшиться ціна на електрику.

Дивися повний текст Для малого бізнесу подешевшає електрика.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:58

Непонятно,сказали с августа 3,90?
avoska220
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