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Для малого бізнесу подешевшає електрика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:57
Пропонуємо до обговорення:
Для малих непобутових споживачів з серпня зменшиться ціна на електрику.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:58
Непонятно,сказали с августа 3,90?
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