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Шулявський міст: Кличко може
звернутися до Президента...

Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:39

Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента...

Пропонуємо до обговорення:
Київський міський голова Віталій Кличко має намір звертатися до Президента Володимира Зеленського стосовно затягування знесення 5 цеху заводу "Більшовик" біля Шулявського мосту, що відповідно не дозволяє вчасно завершити будівництво розв'язки.

Дивися повний текст Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента через саботаж.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:39

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