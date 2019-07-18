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Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:39
Пропонуємо до обговорення:
Київський міський голова Віталій Кличко має намір звертатися до Президента Володимира Зеленського стосовно затягування знесення 5 цеху заводу "Більшовик" біля Шулявського мосту, що відповідно не дозволяє вчасно завершити будівництво розв'язки.
Дивися повний текст Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента через саботаж
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R2
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:39
Сумасшедшие деньги .... 30 млн долларов !!!
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anton_gms
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:35
Так этого следовало и ожидать. Товарищи с завода сразу сказали, что ничего не отдадут. Где все это обращение были в конце весны ?)
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Laven
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Додано: Суб 27 лип, 2019 17:46
Проект строительства с ФГИУ согласован? Да, - сносите, нет - вешайтесь.
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astatempo
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