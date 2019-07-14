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Парцхаладзе повідомив, куди
планують відселяти жителів...

Парцхаладзе повідомив, куди планують відселяти жителів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:51

Парцхаладзе повідомив, куди планують відселяти жителів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Парцхаладзе повідомив, куди планують відселяти жителів хрущовок.
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