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Парцхаладзе повідомив, куди планують відселяти жителів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:51
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Парцхаладзе повідомив, куди планують відселяти жителів хрущовок
.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:51
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