Про це йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку за липень.
Дивися повний текст Трудова міграція зменшується - Нацбанк.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:24
Трудова міграція зменшується - Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудова міграція зменшується - Нацбанк.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:39
14 мільярдів, які підуть на айфони і забори :(
Якби ж заробітчани вкладали їх у бізнес, виробництво або хоча б депозити.
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