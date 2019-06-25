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Трудова міграція
зменшується - Нацбанк

Трудова міграція зменшується - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:24

Трудова міграція зменшується - Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку за липень.

Дивися повний текст Трудова міграція зменшується - Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:39

14 мільярдів, які підуть на айфони і забори :(
Якби ж заробітчани вкладали їх у бізнес, виробництво або хоча б депозити.
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 00:30

Re: Трудова міграція зменшується - Нацбанк

Какие айфоны? В хавчик, одежду, комуналку и лекарства оно в основном вкладывается. Местной продажи, разумеется. Уже продаваны должны брать у местного производителя, но они почему-то предпочитают прикупать за бугром.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:50

а може люди інвестують в своє життя в Європі, бо зрозуміли що місцевим Мойсеєм і не пахне а ворйо при владі.
igorbuda52
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