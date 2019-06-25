Про це йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку за липень.
Дивися повний текст Трудова міграція зменшується - Нацбанк.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:24
Трудова міграція зменшується - Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудова міграція зменшується - Нацбанк.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:39
14 мільярдів, які підуть на айфони і забори :(
Якби ж заробітчани вкладали їх у бізнес, виробництво або хоча б депозити.
Додано: Суб 27 лип, 2019 00:30
Re: Трудова міграція зменшується - Нацбанк
Какие айфоны? В хавчик, одежду, комуналку и лекарства оно в основном вкладывается. Местной продажи, разумеется. Уже продаваны должны брать у местного производителя, но они почему-то предпочитают прикупать за бугром.
Додано: Суб 27 лип, 2019 10:50
а може люди інвестують в своє життя в Європі, бо зрозуміли що місцевим Мойсеєм і не пахне а ворйо при владі.
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