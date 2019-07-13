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Тепер не обдурите. 5 речей, які потрібно знати про новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:54
Пропонуємо до обговорення:
10 червня набрав чинності закон, що забороняє банкам пропонувати "дешеві" кредити з прихованими комісіями.
Дивися повний текст Тепер не обдурите. 5 речей, які потрібно знати про новий закон про споживче кредитування
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