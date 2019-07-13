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Тепер не обдурите. 5 речей, які
потрібно знати про новий...

Тепер не обдурите. 5 речей, які потрібно знати про новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:54

Тепер не обдурите. 5 речей, які потрібно знати про новий...

Пропонуємо до обговорення:
10 червня набрав чинності закон, що забороняє банкам пропонувати "дешеві" кредити з прихованими комісіями.

Дивися повний текст Тепер не обдурите. 5 речей, які потрібно знати про новий закон про споживче кредитування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:54

То чому, якщо закон набрав чинності ще у 2017 році, фінансові установи, які надають кредити направо і наліво, порушують його? Чому не карають такі установи, адже кредити просто взяти в інтернет режимі?? Пряме порушення норм закону!
oresta_bandyrska
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