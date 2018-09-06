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Американці успішно запустили
вантажний супутник до МКС

Американці успішно запустили вантажний супутник до МКС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:08

Американці успішно запустили вантажний супутник до МКС

Пропонуємо до обговорення:
Компанія SpaceX зі США здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 з вантажним супутником Dragon на Міжнародну космічну станцію.

Дивися повний текст Американці успішно запустили вантажний супутник до МКС.
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