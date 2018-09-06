Компанія SpaceX зі США здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 з вантажним супутником Dragon на Міжнародну космічну станцію.
Дивися повний текст Американці успішно запустили вантажний супутник до МКС.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:08
Американці успішно запустили вантажний супутник до МКС
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Дивися повний текст Американці успішно запустили вантажний супутник до МКС.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 22:08
Сумніваюсь на рахунок "сгореть во время приземления в атмосфере Земли над Тихим океаном". Це вже третій політ конкретного Dragon (C108). Вони цей апарат будуть запускати поки він не поламається.
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