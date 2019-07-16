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Експерт розповіла
про шкоду субсидій

Експерт розповіла про шкоду субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:34

Експерт розповіла про шкоду субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Велике число соціальних виплат підтримує споживацьке ставлення українців до держави.

Дивися повний текст Експерт розповіла про шкоду субсидій.
R2
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