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Експерт розповіла про шкоду субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лип, 2019 07:34
Пропонуємо до обговорення:
Велике число соціальних виплат підтримує споживацьке ставлення українців до держави.
Дивися повний текст Експерт розповіла про шкоду субсидій
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Додано: Суб 27 лип, 2019 07:34
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