Експерт розповіла про шкоду субсидій

Додано: Суб 27 лип, 2019 11:27

т.н. субсидианты - это обычные потребители, получающие услуги в соответствии с законами Украины, а все остальное население - потребители, на которых в нарушение украинких законов зарабатывается сверхприбыль

Еще одной сумасшедшей разрешили давать интервьюНет никаких государственных денег, напомню этой дОцентше - есть деньги налогоплательщиков. Слуги народа (в прямом смысле этого выражения) просто перераспределяют их, выполняя функции социальной защиты и обеспечения безопасности.Поэтому если дОцентша ставит вопрос о том, что государство никому ничем не обязано, значит и гражданин ему тоже ничем не обязан. Это возвращение в эпоху раннего палеолита!Тем более, если разобраться с конкретными субсидиями, станет очевидным, что это вовсе и не субсидии.Так, если сегодня рядовой потребитель газа и отопления в Украине оплачивает тариф в 3 раза выше себестоимости прозводства данных услуг газовыми монополистами (подтверждение чему содержится в финансовых отчетах дочки Нефтегаза - Украгаздобычи), то "субсидиант" платит ровно по себестоимости.С учетом того, что население потребляет украинский газ, принадлежащий ему во-первых, по Конституции, а во-вторых, по Закону о корпоративном управлении госкомпаниями (Нефтегаз - на 100% государственная акционерная компания),Миф, распускаемый "реформаторами" о субсидиях, служит одной единственной целью - скрыть правду от всех остальных потребителей (более 80% от всех), которые платят не столько, сколько это стоит, а втрое больше, в угоду коррупционеров Коболева и Витренко, а также их бенефициаров Порошенко, Ахметова, Злочевского и прочих грабителей украинских недр