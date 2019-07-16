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Експерт розповіла
про шкоду субсидій

Експерт розповіла про шкоду субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:34

Експерт розповіла про шкоду субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Велике число соціальних виплат підтримує споживацьке ставлення українців до держави.

Дивися повний текст Експерт розповіла про шкоду субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:34

БРЕД.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:10

Нагадаю також, що субсидії платяться коштом тих, хто не отримує субсидій.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:48

Субсидии - это источник коррупции. Они не стимулируют экономить ни воду, ни газ, ни тепло.
От субсидий вреда намного больше, чем пользы.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:54

Але це зумовлено саме державою, яка:
1- перешкоджає малому і середньому бізнесу;
2- обкрадає населення через високий ПДВ;
3- гарантує монопольні ціни ахметкам , фірташам і іже з ними.
Мотивація шукати роботу діє, але за кордоном.
Риба гниє з голови, Пані експерт.
Не ставте фіру перед коней.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:27

Еще одной сумасшедшей разрешили давать интервью :mrgreen:

Нет никаких государственных денег, напомню этой дОцентше - есть деньги налогоплательщиков. Слуги народа (в прямом смысле этого выражения :) ) просто перераспределяют их, выполняя функции социальной защиты и обеспечения безопасности.

Поэтому если дОцентша ставит вопрос о том, что государство никому ничем не обязано, значит и гражданин ему тоже ничем не обязан. Это возвращение в эпоху раннего палеолита!

Тем более, если разобраться с конкретными субсидиями, станет очевидным, что это вовсе и не субсидии.

Так, если сегодня рядовой потребитель газа и отопления в Украине оплачивает тариф в 3 раза выше себестоимости прозводства данных услуг газовыми монополистами (подтверждение чему содержится в финансовых отчетах дочки Нефтегаза - Украгаздобычи), то "субсидиант" платит ровно по себестоимости.

С учетом того, что население потребляет украинский газ, принадлежащий ему во-первых, по Конституции, а во-вторых, по Закону о корпоративном управлении госкомпаниями (Нефтегаз - на 100% государственная акционерная компания), т.н. субсидианты - это обычные потребители, получающие услуги в соответствии с законами Украины, а все остальное население - потребители, на которых в нарушение украинких законов зарабатывается сверхприбыль!

Миф, распускаемый "реформаторами" о субсидиях, служит одной единственной целью - скрыть правду от всех остальных потребителей (более 80% от всех), которые платят не столько, сколько это стоит, а втрое больше, в угоду коррупционеров Коболева и Витренко, а также их бенефициаров Порошенко, Ахметова, Злочевского и прочих грабителей украинских недр
zРадио
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