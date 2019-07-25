Велике число соціальних виплат підтримує споживацьке ставлення українців до держави.
Дивися повний текст Експерт розповіла про шкоду субсидій.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 07:34
Експерт розповіла про шкоду субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповіла про шкоду субсидій.
Додано: Суб 27 лип, 2019 09:10
Нагадаю також, що субсидії платяться коштом тих, хто не отримує субсидій.
Додано: Суб 27 лип, 2019 10:48
Субсидии - это источник коррупции. Они не стимулируют экономить ни воду, ни газ, ни тепло.
От субсидий вреда намного больше, чем пользы.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Суб 27 лип, 2019 10:54
Але це зумовлено саме державою, яка:
1- перешкоджає малому і середньому бізнесу;
2- обкрадає населення через високий ПДВ;
3- гарантує монопольні ціни ахметкам , фірташам і іже з ними.
Мотивація шукати роботу діє, але за кордоном.
Риба гниє з голови, Пані експерт.
Не ставте фіру перед коней.
Додано: Суб 27 лип, 2019 11:27
Еще одной сумасшедшей разрешили давать интервью
Нет никаких государственных денег, напомню этой дОцентше - есть деньги налогоплательщиков. Слуги народа (в прямом смысле этого выражения ) просто перераспределяют их, выполняя функции социальной защиты и обеспечения безопасности.
Поэтому если дОцентша ставит вопрос о том, что государство никому ничем не обязано, значит и гражданин ему тоже ничем не обязан. Это возвращение в эпоху раннего палеолита!
Тем более, если разобраться с конкретными субсидиями, станет очевидным, что это вовсе и не субсидии.
Так, если сегодня рядовой потребитель газа и отопления в Украине оплачивает тариф в 3 раза выше себестоимости прозводства данных услуг газовыми монополистами (подтверждение чему содержится в финансовых отчетах дочки Нефтегаза - Украгаздобычи), то "субсидиант" платит ровно по себестоимости.
С учетом того, что население потребляет украинский газ, принадлежащий ему во-первых, по Конституции, а во-вторых, по Закону о корпоративном управлении госкомпаниями (Нефтегаз - на 100% государственная акционерная компания), т.н. субсидианты - это обычные потребители, получающие услуги в соответствии с законами Украины, а все остальное население - потребители, на которых в нарушение украинких законов зарабатывается сверхприбыль!
Миф, распускаемый "реформаторами" о субсидиях, служит одной единственной целью - скрыть правду от всех остальных потребителей (более 80% от всех), которые платят не столько, сколько это стоит, а втрое больше, в угоду коррупционеров Коболева и Витренко, а также их бенефициаров Порошенко, Ахметова, Злочевского и прочих грабителей украинских недр
Додано: Суб 27 лип, 2019 13:09
Re: Експерт розповіла про шкоду субсидій
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