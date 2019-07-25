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Експерт розповіла
про шкоду субсидій

Експерт розповіла про шкоду субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:34

Експерт розповіла про шкоду субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Велике число соціальних виплат підтримує споживацьке ставлення українців до держави.

Дивися повний текст Експерт розповіла про шкоду субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:34

БРЕД.
sena_2008atp
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Нагадаю також, що субсидії платяться коштом тих, хто не отримує субсидій.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:48

Субсидии - это источник коррупции. Они не стимулируют экономить ни воду, ни газ, ни тепло.
От субсидий вреда намного больше, чем пользы.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:54

Але це зумовлено саме державою, яка:
1- перешкоджає малому і середньому бізнесу;
2- обкрадає населення через високий ПДВ;
3- гарантує монопольні ціни ахметкам , фірташам і іже з ними.
Мотивація шукати роботу діє, але за кордоном.
Риба гниє з голови, Пані експерт.
Не ставте фіру перед коней.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:27

Еще одной сумасшедшей разрешили давать интервью :mrgreen:

Нет никаких государственных денег, напомню этой дОцентше - есть деньги налогоплательщиков. Слуги народа (в прямом смысле этого выражения :) ) просто перераспределяют их, выполняя функции социальной защиты и обеспечения безопасности.

Поэтому если дОцентша ставит вопрос о том, что государство никому ничем не обязано, значит и гражданин ему тоже ничем не обязан. Это возвращение в эпоху раннего палеолита!

Тем более, если разобраться с конкретными субсидиями, станет очевидным, что это вовсе и не субсидии.

Так, если сегодня рядовой потребитель газа и отопления в Украине оплачивает тариф в 3 раза выше себестоимости прозводства данных услуг газовыми монополистами (подтверждение чему содержится в финансовых отчетах дочки Нефтегаза - Украгаздобычи), то "субсидиант" платит ровно по себестоимости.

С учетом того, что население потребляет украинский газ, принадлежащий ему во-первых, по Конституции, а во-вторых, по Закону о корпоративном управлении госкомпаниями (Нефтегаз - на 100% государственная акционерная компания), т.н. субсидианты - это обычные потребители, получающие услуги в соответствии с законами Украины, а все остальное население - потребители, на которых в нарушение украинких законов зарабатывается сверхприбыль!

Миф, распускаемый "реформаторами" о субсидиях, служит одной единственной целью - скрыть правду от всех остальных потребителей (более 80% от всех), которые платят не столько, сколько это стоит, а втрое больше, в угоду коррупционеров Коболева и Витренко, а также их бенефициаров Порошенко, Ахметова, Злочевского и прочих грабителей украинских недр
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:09

Re: Експерт розповіла про шкоду субсидій

  zloy_ukr написав:От субсидий вреда намного больше, чем пользы.


Я взагалі сумніваюсь, що від субсидій є якась користь.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:21

  ricardo написав:
  zloy_ukr написав:От субсидий вреда намного больше, чем пользы.


Я взагалі сумніваюсь, що від субсидій є якась користь.

Расскажите это тем,кто получает пенсии 2000 гривен и меньше,а таких несколько миллионов.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:27

  zloy_ukr написав:Субсидии - это источник коррупции. Они не стимулируют экономить ни воду, ни газ, ни тепло.
От субсидий вреда намного больше, чем пользы.

Вы,наверное,очень далеки от получателей субсидий.Открою вам тайну насчёт экономии.На получателях субсидий уже сэкономили,их не спрашивая,порезав нормы потребления ниже минимума.На какую норму в месяц дают субсидию на горячую воду,вы знаете?На1.6 куб.Вы впишитесь в эту норму в месяц?У меня не получается.Правда есть один вариант-вообще не купаться,тогда возможно.Но тогда нужно говорить правду-мы опускаемся в средневековье.Интересно,что в теплосети норма прежняя-140 литров в день.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:55

Субсидїї

Я пенсіонер , але із розряду при*** , все життя працював , заробив трохи більшу пенсію від середньої , працюю й зараз ... На субсидії ніколи не був , бо не вмію ховатись . Щодо норм - ми удвох із дружиною втрачаємо на двох в місяць 60 евт електроенергіі , 1 куб гарячої та три холодноі . І нічого , все в нормі
ivandemch
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