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Експерт розповіла
про шкоду субсидій

Експерт розповіла про шкоду субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 18:14

  Scotch написав:
  zloy_ukr написав:Субсидии - это источник коррупции. Они не стимулируют экономить ни воду, ни газ, ни тепло.
От субсидий вреда намного больше, чем пользы.

Вы,наверное,очень далеки от получателей субсидий.Открою вам тайну насчёт экономии.На получателях субсидий уже сэкономили,их не спрашивая,порезав нормы потребления ниже минимума.На какую норму в месяц дают субсидию на горячую воду,вы знаете?На1.6 куб.Вы впишитесь в эту норму в месяц?У меня не получается.Правда есть один вариант-вообще не купаться,тогда возможно.Но тогда нужно говорить правду-мы опускаемся в средневековье.Интересно,что в теплосети норма прежняя-140 литров в день.


Субсидия покрывает лишь часть затрат на оплату коммуналки. У субсидиантов есть стимул экономить, чтобы уменьшить долю киловаттов и кубов, выходящих за пределы микроскопических социальных норм.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 18:29

Открою "тайну Полишинеля", субсидии, как я вижу, более выгодны олигархам, и вот почему. Для лучшего понимания проблемы я утрированно приведу свои доводы.
И так, до 13-го года электричество стоило для населения 1 копейку. После введения новых тарифов электрика стала стоить 10 копеек, но правительство успокоило население, что цена повысится на копейку для населения, а остальное заплатит государство, субсидией. Итог:
Производство как стоило копейку, так и стоит. Потребитель, оформивший субсидию радуется что платит всего 2 копейки вместо 10. Кому не повезло платит 10. Даже если всё население откажется платить, из госбюджета хазяин электричества гарантированно получит 8 копеек за каждый проданный киловатт, и плюс то что заплатят законопослушные граждане. Так что субсидии, это явно не для людей. Эта же схема действует по ВСЕМ коммунальным услугам. Таково моё мнение, и повторюсь, пример утрированный, конечно тарифы другие.
andreymost
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:26

Re: Експерт розповіла про шкоду субсидій

  ivandemch написав:Щодо норм - ми удвох із дружиною втрачаємо на двох в місяць 60 евт електроенергіі , 1 куб гарячої та три холодноі . І нічого , все в нормі

А это уже проблема, что вы себя так не любите.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:05

Re: Експерт розповіла про шкоду субсидій

Когда выйдет статья "О вреде экспердов"?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 09:29

  ivandemch написав: На субсидії ніколи не був , бо не вмію ховатись .


А это зачем?
У вас незадекларированные доходы?

  ivandemch написав: Щодо норм - ми удвох із дружиною втрачаємо на двох в місяць 60 евт електроенергіі , 1 куб гарячої та три холодноі . І нічого , все в нормі

Если не мыться и сидеть в темноте не включая электроприборы - от стиральной до компа- можно и так расходовать
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shapo
 
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