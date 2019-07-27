Експерт розповіла про шкоду субсидій

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zloy_ukr написав:Субсидии - это источник коррупции. Они не стимулируют экономить ни воду, ни газ, ни тепло. От субсидий вреда намного больше, чем пользы.
Вы,наверное,очень далеки от получателей субсидий.Открою вам тайну насчёт экономии.На получателях субсидий уже сэкономили,их не спрашивая,порезав нормы потребления ниже минимума.На какую норму в месяц дают субсидию на горячую воду,вы знаете?На1.6 куб.Вы впишитесь в эту норму в месяц?У меня не получается.Правда есть один вариант-вообще не купаться,тогда возможно.Но тогда нужно говорить правду-мы опускаемся в средневековье.Интересно,что в теплосети норма прежняя-140 литров в день.
Субсидия покрывает лишь часть затрат на оплату коммуналки. У субсидиантов есть стимул экономить, чтобы уменьшить долю киловаттов и кубов, выходящих за пределы микроскопических социальных норм.
Открою "тайну Полишинеля", субсидии, как я вижу, более выгодны олигархам, и вот почему. Для лучшего понимания проблемы я утрированно приведу свои доводы. И так, до 13-го года электричество стоило для населения 1 копейку. После введения новых тарифов электрика стала стоить 10 копеек, но правительство успокоило население, что цена повысится на копейку для населения, а остальное заплатит государство, субсидией. Итог: Производство как стоило копейку, так и стоит. Потребитель, оформивший субсидию радуется что платит всего 2 копейки вместо 10. Кому не повезло платит 10. Даже если всё население откажется платить, из госбюджета хазяин электричества гарантированно получит 8 копеек за каждый проданный киловатт, и плюс то что заплатят законопослушные граждане. Так что субсидии, это явно не для людей. Эта же схема действует по ВСЕМ коммунальным услугам. Таково моё мнение, и повторюсь, пример утрированный, конечно тарифы другие.
У меня соседи,два пенсионера.Получают субсидию,всю жизнь крадет эл энергию.Облэнерго ходят зачарованные.У этого соседа сделана "умная розетка" или в квартире или в голове.И он не парится,что включает бойлер,кондиционер сутками.И у него за месяц 130 киловатт.И еще охраняет гаражный кооператив,скрывая доходы от Управления соц.защиты.Вот такие есть пенсионеры.Привыкли жить за счет государства.
a_slobodenyuk77 написав:У меня соседи,два пенсионера.Получают субсидию,всю жизнь крадет эл энергию.Облэнерго ходят зачарованные.У этого соседа сделана "умная розетка" или в квартире или в голове.И он не парится,что включает бойлер,кондиционер сутками.И у него за месяц 130 киловатт.И еще охраняет гаражный кооператив,скрывая доходы от Управления соц.защиты.Вот такие есть пенсионеры.Привыкли жить за счет государства.
Наконец нашли главных злодеев в Украине - это ворующие электроэнергию и подрабатывающие пенсионеры