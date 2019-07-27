Експерт розповіла про шкоду субсидій

Додано: Суб 27 лип, 2019 18:29

Открою "тайну Полишинеля", субсидии, как я вижу, более выгодны олигархам, и вот почему. Для лучшего понимания проблемы я утрированно приведу свои доводы.

И так, до 13-го года электричество стоило для населения 1 копейку. После введения новых тарифов электрика стала стоить 10 копеек, но правительство успокоило население, что цена повысится на копейку для населения, а остальное заплатит государство, субсидией. Итог:

Производство как стоило копейку, так и стоит. Потребитель, оформивший субсидию радуется что платит всего 2 копейки вместо 10. Кому не повезло платит 10. Даже если всё население откажется платить, из госбюджета хазяин электричества гарантированно получит 8 копеек за каждый проданный киловатт, и плюс то что заплатят законопослушные граждане. Так что субсидии, это явно не для людей. Эта же схема действует по ВСЕМ коммунальным услугам. Таково моё мнение, и повторюсь, пример утрированный, конечно тарифы другие.