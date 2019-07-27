Из этого перечня небось электрочайник жрет наибольшую долю.
В типичной семье с газовой плитой и если телек с большой диагональю не шурует 24/7 в 150 вложиться легко, даже в 100.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 14:30
Из этого перечня небось электрочайник жрет наибольшую долю.
В типичной семье с газовой плитой и если телек с большой диагональю не шурует 24/7 в 150 вложиться легко, даже в 100.
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:50
Чайник жрёт 1,8квт. Раз десять пьём чай/кофе. Пять человек, трёхразовое домашнее питание, все в разное время. Газовая плита. Стиралка каждый день крутит 2-3 стирки.
Холодильник и морозильник, каждый берёт в полтора-два раза выше заявленных 50 квт в месяц. В 150 квт, тем более в 100, уложиться не возможно.
ПыСы, мой квартирант в однушке укладывался в 100, пока я не обнаружил повреждённую пломбу на счётчике (ездила на проволочке).
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:11
Re: Експерт розповіла про шкоду субсидій
Это как-то очень много
Класс А++ - это 280-290 кВт*ч в год для двухметрового холодильника, чуть более 23-24 кВт*ч в месяц. Может у вас просто очень неэконономные холодильники.
Я потому и привел чайник. Как правило, все чай/кофе пьют не одновременно, а потому каждый его "подкипячивает", при этом если воду постоянно доливают и он всегда полный, то расход еще больше.
Стирка стирке рознь. Если она вечно крутится полупустая и не на экономрежиме, то это тоже неслабый расход.
С компами кстати аналогично все по-разному. Одно дело ноутбук, другое - стационарник с мощной видеокартой и процом.
А еще стоит учитывать такое чудо техники, как бойлер
С бойлером, конечно, ни о каких вложиться в 150 и речи не может быть.
Собственно, я к тому, что вложиться в 150 кВт, особенно если значительную часть времени дома никого нет (на работе) - легко. И даже в 100.
Ну и учитывая дешевизну э/э, многие не видят смысла ее экономить вообще
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