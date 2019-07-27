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Експерт розповіла
про шкоду субсидій

Експерт розповіла про шкоду субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:30

  warlamp написав:Все, кто потребляет меньше 150 квт в месяц явно хитрят. У меня, например,(холодильник, морозильник, СВЧ, вытяжка (600вт), 3 телевизора, 2 компа, сплошные светодиодные лампочки,пылесос ,электрочайник, кондиционера нет) как не экономь, в месяц всё равно выходит 300 квт.

Из этого перечня небось электрочайник жрет наибольшую долю.
В типичной семье с газовой плитой и если телек с большой диагональю не шурует 24/7 в 150 вложиться легко, даже в 100.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:50

  Faceless написав:
  warlamp написав:Все, кто потребляет меньше 150 квт в месяц явно хитрят. У меня, например,(холодильник, морозильник, СВЧ, вытяжка (600вт), 3 телевизора, 2 компа, сплошные светодиодные лампочки,пылесос ,электрочайник, кондиционера нет) как не экономь, в месяц всё равно выходит 300 квт.

Из этого перечня небось электрочайник жрет наибольшую долю.
В типичной семье с газовой плитой и если телек с большой диагональю не шурует 24/7 в 150 вложиться легко, даже в 100.


Чайник жрёт 1,8квт. Раз десять пьём чай/кофе. Пять человек, трёхразовое домашнее питание, все в разное время. Газовая плита. Стиралка каждый день крутит 2-3 стирки.
Холодильник и морозильник, каждый берёт в полтора-два раза выше заявленных 50 квт в месяц. В 150 квт, тем более в 100, уложиться не возможно.
ПыСы, мой квартирант в однушке укладывался в 100, пока я не обнаружил повреждённую пломбу на счётчике (ездила на проволочке).
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:11

Re: Експерт розповіла про шкоду субсидій

  warlamp написав:Холодильник и морозильник, каждый берёт в полтора-два раза выше заявленных 50 квт в месяц.

Это как-то очень много
Класс А++ - это 280-290 кВт*ч в год для двухметрового холодильника, чуть более 23-24 кВт*ч в месяц. Может у вас просто очень неэконономные холодильники.

  warlamp написав:Чайник жрёт 1,8квт. Раз десять пьём чай/кофе.

Я потому и привел чайник. Как правило, все чай/кофе пьют не одновременно, а потому каждый его "подкипячивает", при этом если воду постоянно доливают и он всегда полный, то расход еще больше.
  warlamp написав:Стиралка каждый день крутит 2-3 стирки.

Стирка стирке рознь. Если она вечно крутится полупустая и не на экономрежиме, то это тоже неслабый расход.

С компами кстати аналогично все по-разному. Одно дело ноутбук, другое - стационарник с мощной видеокартой и процом.

А еще стоит учитывать такое чудо техники, как бойлер :mrgreen:
С бойлером, конечно, ни о каких вложиться в 150 и речи не может быть.

Собственно, я к тому, что вложиться в 150 кВт, особенно если значительную часть времени дома никого нет (на работе) - легко. И даже в 100.
Ну и учитывая дешевизну э/э, многие не видят смысла ее экономить вообще
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:28

Faceless , среднемесячное потребление электроэнергии на одно домохозяйство в среднем по ЕС составило 304 квт час ( 2018 год). И это при всей экономности европейцев , доходящей до крайней скупости, и наличии самой современной энергосберегающей бытовой техники. Украинцы - в два раза меньше. Вывод какой ? Воруют!
https://delo.ua/business/ukraincy-potre ... za-351827/
warlamp
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