Експерт розповіла про шкоду субсидій

Додано: Пон 29 лип, 2019 15:11

warlamp написав: Холодильник и морозильник, каждый берёт в полтора-два раза выше заявленных 50 квт в месяц. Холодильник и морозильник, каждый берёт в полтора-два раза выше заявленных 50 квт в месяц.

warlamp написав: Чайник жрёт 1,8квт. Раз десять пьём чай/кофе. Чайник жрёт 1,8квт. Раз десять пьём чай/кофе.

warlamp написав: Стиралка каждый день крутит 2-3 стирки. Стиралка каждый день крутит 2-3 стирки.

Это как-то очень многоКласс А++ - это 280-290 кВт*ч в год для двухметрового холодильника, чуть более 23-24 кВт*ч в месяц. Может у вас просто очень неэконономные холодильники.Я потому и привел чайник. Как правило, все чай/кофе пьют не одновременно, а потому каждый его "подкипячивает", при этом если воду постоянно доливают и он всегда полный, то расход еще больше.Стирка стирке рознь. Если она вечно крутится полупустая и не на экономрежиме, то это тоже неслабый расход.С компами кстати аналогично все по-разному. Одно дело ноутбук, другое - стационарник с мощной видеокартой и процом.А еще стоит учитывать такое чудо техники, как бойлерС бойлером, конечно, ни о каких вложиться в 150 и речи не может быть.Собственно, я к тому, что вложиться в 150 кВт, особенно если значительную часть времени дома никого нет (на работе) - легко. И даже в 100.Ну и учитывая дешевизну э/э, многие не видят смысла ее экономить вообще