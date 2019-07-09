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День фінансів, 26 липня: зарплати вище 2013-го,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лип, 2019 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Якого рівня досягла зарплата в Україні, і як платити за комуналку в Приват24 карткою іншого банку.
Дивися повний текст День фінансів, 26 липня: зарплати вище 2013-го, е-перевірки \"зайців\", угода Apple і Intel
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