До кінця цього літа у канадському Ванкувері добудують найвищу дерев'яну будівлю в світі в рамках проекту з масового будівництва дерев'яних хмарочосів.
Дивися повний текст У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 10:08
У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси.
Додано: Суб 27 лип, 2019 10:08
не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Но лесам этого не объяснишь же. Эх
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