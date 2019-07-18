RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У світі почнуть будувати
дерев'яні хмарочоси

У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:08

У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси

Пропонуємо до обговорення:
До кінця цього літа у канадському Ванкувері добудують найвищу дерев'яну будівлю в світі в рамках проекту з масового будівництва дерев'яних хмарочосів.

Дивися повний текст У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90011
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:08

не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Но лесам этого не объяснишь же. Эх
allexprim
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:16

Как с техникой пожарнлй безопасности,
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:32

Факел до небес будет.
anatolyi_kovalenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:45

Гореть будет хорошо
shaporetsludmila2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У серпні банківські рахунки почнуть переводити на...
R2 » Сер 24 лип, 2019 10:39
6 321
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 13:02
Вебманивец
11 найпотужніших серійних автомобілів у світі
R2 » Пон 22 лип, 2019 00:46
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 00:46
Radon
В Україні пропонують будувати платні дороги і мости 1, 2, 3
R2 » Сер 17 лип, 2019 14:18
20 769
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 10:42
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (592)
27.07.2019 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.