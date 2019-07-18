До кінця цього літа у канадському Ванкувері добудують найвищу дерев'яну будівлю в світі в рамках проекту з масового будівництва дерев'яних хмарочосів.
Дивися повний текст У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 10:08
У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси.
Додано: Суб 27 лип, 2019 10:08
не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Но лесам этого не объяснишь же. Эх
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:32
Re: У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси
Как это не вяжеться с заботой о окружающей среде. Подозрительно
Додано: Суб 27 лип, 2019 16:30
Помнится мне Лондон сильно горел, ну это было очень-очень давно да и технологии шагнули....
Додано: Суб 27 лип, 2019 19:51
Стосовно деревини дуже вірна народна мудрість: "Що не згорить - то зогниє!"
То хай краще гниє на корені?
Додано: Суб 27 лип, 2019 20:11
Ни одна деревянная несущая конструкция уже давным-давно не выпускается без пропитки антипиренами и антисептиками.
Причина такого нового строительства проста - в этих местах образовался избыток древесины из-за запретов вырубок.
Так что подобное строительство - новый шаг в строительных технологиях которые нужно приветствовать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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