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У світі почнуть будувати
дерев'яні хмарочоси

У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:41

  r_kostrytsya написав:А из песка не хо хо? еще дешевле


В Йемене где дождей практически не бывает уже несколько столетий стоят 7-этажные дома из самана
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1626
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