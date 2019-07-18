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У світі почнуть будувати дерев'яні хмарочоси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:41
r_kostrytsya написав:
А из песка не хо хо? еще дешевле
В Йемене где дождей практически не бывает уже несколько столетий стоят 7-этажные дома из самана
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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