RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кредит від ЄС може провалитися
через рішення суду щодо...

Кредит від ЄС може провалитися через рішення суду щодо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:56

Кредит від ЄС може провалитися через рішення суду щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення Окружного адмінсуду Києва, яке призупинило дію постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів компанії "Укренерго", може стати причиною відмови в наданні Україні макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Дивися повний текст Кредит від ЄС може провалитися через рішення суду щодо тарифів \"Укренерго\" - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90008
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 10:56

доки практично незаконний суд буде кошмарити всю країну?
Чому вовк і компанія не в СІЗО?
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 53
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента...
R2 » П'ят 26 лип, 2019 20:39
1 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 20:39
anton_gms
У Росії хочуть укласти контракт на транзит газу через...
R2 » П'ят 26 лип, 2019 15:26
1 35
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 15:26
0mage0
Кредит онлайн «по-людськи»: як можна обійтися без банку...
R2 » Пон 01 лип, 2019 17:25
7 521
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 12:27
vk65535

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1645)
27.07.2019 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.