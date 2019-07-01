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Кредит від ЄС може провалитися через рішення суду щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лип, 2019 10:56
Пропонуємо до обговорення:
Рішення Окружного адмінсуду Києва, яке призупинило дію постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів компанії "Укренерго", може стати причиною відмови в наданні Україні макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
Дивися повний текст Кредит від ЄС може провалитися через рішення суду щодо тарифів \"Укренерго\" - експерт
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Додано: Суб 27 лип, 2019 10:56
доки практично незаконний суд буде кошмарити всю країну?
Чому вовк і компанія не в СІЗО?
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igorbuda52
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