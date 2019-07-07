Національний банк запровадить нову модель законодавчого регулювання ринку платежів і переказу коштів.
Дивися повний текст Український платіжний ринок переведуть на Open Banking.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 11:22
Український платіжний ринок переведуть на Open Banking
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український платіжний ринок переведуть на Open Banking.
Додано: Суб 27 лип, 2019 11:22
"Перевод платёжного рынка на Open Banking " звучит обнадёживающе. Узнала, что в Украине уже запустили платёжную технологию Tap to Phone от Visa. На сколько система популярна и оправдывает ли себя?
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