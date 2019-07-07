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переведуть на Open Banking

Український платіжний ринок переведуть на Open Banking
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:22

Український платіжний ринок переведуть на Open Banking

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк запровадить нову модель законодавчого регулювання ринку платежів і переказу коштів.

Дивися повний текст Український платіжний ринок переведуть на Open Banking.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:22

"Перевод платёжного рынка на Open Banking " звучит обнадёживающе. Узнала, что в Украине уже запустили платёжную технологию Tap to Phone от Visa. На сколько система популярна и оправдывает ли себя?

Непосредственно источник: https://senior.ua/news/ukraine/visa-zap ... p-to-phone
soonya_gromova86
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