RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Subaru Forester
перетворили на всюдихід

Subaru Forester перетворили на всюдихід
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:38

Subaru Forester перетворили на всюдихід

Пропонуємо до обговорення:
Сумніватися в повнопривідності Subaru ніхто не збирається, але американцям ніколи не буває достатньо. Досить того, що звичайний позашляховик Forester люфтували майстри з Орегони, перетворивши його на «Монстр Трак».

Дивися повний текст Subaru Forester перетворили на всюдихід.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90009
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Subaru відкрила перший завод за межами Японії
R2 » Сер 24 кві, 2019 08:24
1 275
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 08:24
Cris
Subaru відкликає рекордну кількість автомобілів по...
R2 » Суб 09 бер, 2019 12:27
4 316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 бер, 2019 06:56
novikoff56565
Через недбалість робітників Subaru відкликає 100 тис. авто
R2 » Вів 13 лис, 2018 23:14
1 243
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 23:14
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (590)
27.07.2019 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.