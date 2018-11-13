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Subaru Forester перетворили на всюдихід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лип, 2019 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Сумніватися в повнопривідності Subaru ніхто не збирається, але американцям ніколи не буває достатньо. Досить того, що звичайний позашляховик Forester люфтували майстри з Орегони, перетворивши його на «Монстр Трак».
Дивися повний текст Subaru Forester перетворили на всюдихід
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