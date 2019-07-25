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Експерт пояснила, чому газ
для населення подорожчає

Експерт пояснила, чому газ для населення подорожчає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 12:52

Експерт пояснила, чому газ для населення подорожчає

Пропонуємо до обговорення:
Улітку ціна на природний газ знижується, бо скорочується споживання.

Дивися повний текст Експерт пояснила, чому газ для населення подорожчає.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 12:52

Навіщо мати такі залишки в підземних сховищах?

Можливо, щоб мати запас на випадок непередбачуваних ситуацій? Та й не весь газ можна "підняти" зі сховища...
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