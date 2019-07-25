Улітку ціна на природний газ знижується, бо скорочується споживання.
Дивися повний текст Експерт пояснила, чому газ для населення подорожчає.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 12:52
Експерт пояснила, чому газ для населення подорожчає
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Дивися повний текст Експерт пояснила, чому газ для населення подорожчає.
Додано: Суб 27 лип, 2019 12:52
Можливо, щоб мати запас на випадок непередбачуваних ситуацій? Та й не весь газ можна "підняти" зі сховища...
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