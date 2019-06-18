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У Європі з'явилася країна з
безкоштовним громадським...

У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:16

У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Люксембургу повністю скасує плату за проїзд в будь-якому громадському транспорті.

Дивися повний текст У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським транспортом.
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