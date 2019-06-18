Влада Люксембургу повністю скасує плату за проїзд в будь-якому громадському транспорті.
Дивися повний текст У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським транспортом.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 13:16
У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським транспортом.
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:31
Re: У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським...
Ну какой же он бесплатные, это же все из налогов граждан..а они там вообще не маленькие.
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