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У Європі з'явилася країна з
безкоштовним громадським...

У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 13:16

У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Люксембургу повністю скасує плату за проїзд в будь-якому громадському транспорті.

Дивися повний текст У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським транспортом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:31

Re: У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським...

Ну какой же он бесплатные, это же все из налогов граждан..а они там вообще не маленькие.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:16

Зато у нас наоборот.
Налоги официальные маленькие и транспорт городской дешевый, но в основном некомфортный.
ogolikov
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 11:02

Re: У Європі з'явилася країна з безкоштовним громадським...

  ogolikov написав:Налоги официальные маленькие

по сравнению с какой страной - маленькие?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:20

  ogolikov написав:Зато у нас наоборот.
Налоги официальные маленькие и транспорт городской дешевый, но в основном некомфортный.

Налоги у нас примерно такие же, просто у нас их тотально не платят
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:49

  Faceless написав:
  ogolikov написав:Зато у нас наоборот.
Налоги официальные маленькие и транспорт городской дешевый, но в основном некомфортный.

Налоги у нас примерно такие же, просто у нас их тотально не платят

Вы хотели сказать разворовывают чинуши. Свинарчуки с порошенками всякие. Не так ли? Власть поменялась, можете расслабиться. За порошенко сейчас по попке не бьют. Это до выборов за вопросы можно было в репу отхватить.
p_a_l
 
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