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Названо країни, куди найчастіше
українці їдуть на ПМП

Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:14

Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП

Пропонуємо до обговорення:
З початку нинішнього року вже майже 2000 наших співвітчизників отримали дозвіл на виїзд на постійне місце проживання в США.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:14

А сколько выехали на ПМЖ без получения разрешения на выезд на ПМЖ, а сколько уже получили паспорта других стран без этого бюрокартического механизма получения разрешения ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:16

Так получили или выехали?
wild2006
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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