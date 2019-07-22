З початку нинішнього року вже майже 2000 наших співвітчизників отримали дозвіл на виїзд на постійне місце проживання в США.
Дивися повний текст Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:14
Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП.
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:14
А сколько выехали на ПМЖ без получения разрешения на выезд на ПМЖ, а сколько уже получили паспорта других стран без этого бюрокартического механизма получения разрешения ?
Додано: Нед 28 лип, 2019 01:02
Re: Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП
Полная чушь! из Украины в США каждый год выезжает порядка 50 тысяч человек +/-. Точно сказать никто не может, потому что Украина не ведет такой статистики, а США может оперировать только легальными случаями миграции, по которым не классифицируются прибывшие с эмиграционными намерениями по рабочим и студенческим визам, а также по турвизам и не начавшими процедуру натурализации тем или иным способом.
Получение разрешения на ПМЖ - долгая и муторная процедура, которая нафиг никому не нужна кроме госстата Украины, стоит ли удивляться, что на нее кладут большой прибор 95% сваливающих.
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