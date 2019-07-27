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Названо країни, куди найчастіше
українці їдуть на ПМП

Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:14

Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП

Пропонуємо до обговорення:
З початку нинішнього року вже майже 2000 наших співвітчизників отримали дозвіл на виїзд на постійне місце проживання в США.

Дивися повний текст Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:14

А сколько выехали на ПМЖ без получения разрешения на выезд на ПМЖ, а сколько уже получили паспорта других стран без этого бюрокартического механизма получения разрешения ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:16

Так получили или выехали?
wild2006
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 01:02

Re: Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП

Полная чушь! из Украины в США каждый год выезжает порядка 50 тысяч человек +/-. Точно сказать никто не может, потому что Украина не ведет такой статистики, а США может оперировать только легальными случаями миграции, по которым не классифицируются прибывшие с эмиграционными намерениями по рабочим и студенческим визам, а также по турвизам и не начавшими процедуру натурализации тем или иным способом.
Получение разрешения на ПМЖ - долгая и муторная процедура, которая нафиг никому не нужна кроме госстата Украины, стоит ли удивляться, что на нее кладут большой прибор 95% сваливающих.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 08:33

Я оформлял выезд на ПМЖ в другую страну через 7 лет как получил вид на жительство за пределами Украины. И то это сделал, т.к. это необходимо при отказе от украинского гражданства, для получения другого. Ушло на оформление ПМЖ почти пол года, летал в Украину 3 раза. Если делать через украинское консульство, то можно и за 2 года не успеть.
link654
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 09:22

  link654 написав: И то это сделал, т.к. это необходимо при отказе от украинского гражданства, для получения другого.


Т.к. таких стран которые требуют отказаться от украинского или иного гражданства не так и много, то статистика приведена именно по ним
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shapo
 
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