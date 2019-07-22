З початку нинішнього року вже майже 2000 наших співвітчизників отримали дозвіл на виїзд на постійне місце проживання в США.
Дивися повний текст Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:14
Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП.
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:30
Re: Названо країни, куди найчастіше українці їдуть на ПМП
Какие-то очень маленькие цифры по Польще, прям аж удивляюсь
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