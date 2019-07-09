Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.
Дивися повний текст SkyUp запустить нові внутрішні рейси.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:19
SkyUp запустить нові внутрішні рейси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SkyUp запустить нові внутрішні рейси.
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:19
Для начала пусть порядок наведут с тем что есть, летать Киев-Фару-Киев можно, а Фару-Киев-Фару нельзя.
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:29
Re: SkyUp запустить нові внутрішні рейси
С такими ценами они и УЗ конкуренцию составят в "премиум" перевозках.
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