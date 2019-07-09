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SkyUp запустить
нові внутрішні рейси

SkyUp запустить нові внутрішні рейси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:19

SkyUp запустить нові внутрішні рейси

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Дивися повний текст SkyUp запустить нові внутрішні рейси.
R2
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Для начала пусть порядок наведут с тем что есть, летать Киев-Фару-Киев можно, а Фару-Киев-Фару нельзя.
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:29

Re: SkyUp запустить нові внутрішні рейси

С такими ценами они и УЗ конкуренцию составят в "премиум" перевозках.
Laven
 
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