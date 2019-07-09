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Порошенко заробив за півроку більше півмільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лип, 2019 23:22
Пропонуємо до обговорення:
П'ятий Президент України Петро Порошенко задекларував понад півмільярда гривень доходів з початку 2019 року.
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