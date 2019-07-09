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Порошенко заробив за
півроку більше півмільярда

Порошенко заробив за півроку більше півмільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:22

Порошенко заробив за півроку більше півмільярда

Пропонуємо до обговорення:
П'ятий Президент України Петро Порошенко задекларував понад півмільярда гривень доходів з початку 2019 року.

Дивися повний текст Порошенко заробив за півроку більше півмільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 10:41

Весна прошла и лето тоже, может осенью прикроют?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 10:49

Заработал??? Не знаю, кто как, а я иначе понимаю это слово.

440 млн грн, полученные через инвестфонд - это частичное отбеливание прибыли от продажи Тигипко Ленинской Кузни, которая с начала войны получила самый большой объем государственного финансирования из всех оборонных и промышленных предприятий страны. Мало того, что "свиноборонпром" воровал там на самих закупках, так компанию еще и капитализировали вовремя, продав на пике загрузки военными заказами. Заработал он, ага :evil: А налогов сколько заплатил, никто не напомнит???

С ОВГЗ так это вообще верх цинизма! Скажите, где такое видано, чтобы Президент страны давал ей же в долг в 6 раз дороже, чем иностранные кредиторы, например тот же МВФ? Да-да, ОВГЗ дают доходность до 19% годовых, а если еще и точно знаешь, каким когда будет курс валюты, поставив своих людей в НБУ, то прибыль можно легко увеличить до 25-30% годовых, вовремя перекладывая из гривневых бумаг в долларовые, и/или из длинных бумаг в короткие...

Вот на этом и держатся доходы олигархом, одним из которых был и остается Порошенко - где-то "заработал" на инсайде, где-то недоплатил налогов, где-то удачно прихватизировал, где-то получил государственную дотацию...

Никаких идей, стимулирующих занятость, создающих новые рынки, улучшающих жизнь людей, оптимизирующих производственные процессы и т.д. у них не было, нет и не будет!
zРадио
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