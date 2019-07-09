П'ятий Президент України Петро Порошенко задекларував понад півмільярда гривень доходів з початку 2019 року.
Дивися повний текст Порошенко заробив за півроку більше півмільярда.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 23:22
Порошенко заробив за півроку більше півмільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко заробив за півроку більше півмільярда.
Додано: Нед 28 лип, 2019 10:49
Заработал??? Не знаю, кто как, а я иначе понимаю это слово.
440 млн грн, полученные через инвестфонд - это частичное отбеливание прибыли от продажи Тигипко Ленинской Кузни, которая с начала войны получила самый большой объем государственного финансирования из всех оборонных и промышленных предприятий страны. Мало того, что "свиноборонпром" воровал там на самих закупках, так компанию еще и капитализировали вовремя, продав на пике загрузки военными заказами. Заработал он, ага :evil: А налогов сколько заплатил, никто не напомнит???
С ОВГЗ так это вообще верх цинизма! Скажите, где такое видано, чтобы Президент страны давал ей же в долг в 6 раз дороже, чем иностранные кредиторы, например тот же МВФ? Да-да, ОВГЗ дают доходность до 19% годовых, а если еще и точно знаешь, каким когда будет курс валюты, поставив своих людей в НБУ, то прибыль можно легко увеличить до 25-30% годовых, вовремя перекладывая из гривневых бумаг в долларовые, и/или из длинных бумаг в короткие...
Вот на этом и держатся доходы олигархом, одним из которых был и остается Порошенко - где-то "заработал" на инсайде, где-то недоплатил налогов, где-то удачно прихватизировал, где-то получил государственную дотацию...
Никаких идей, стимулирующих занятость, создающих новые рынки, улучшающих жизнь людей, оптимизирующих производственные процессы и т.д. у них не было, нет и не будет!
Додано: Нед 28 лип, 2019 11:49
Это сколько ж у него денег, если 10 миллионов - прибыль от процентов в банке???
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:17
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:26
А до президентства он был министром (а точнее двумя разными - экономического развития и иностранных дел), народным депутатом 4-х созывов (4-х, Карл!!!), секретарем СНБО, председателем совета НБУ и прочая, прочая, прочая. Партийную деятельность я даже не беру в расчет.
Просто бизнесменом последний раз он был в далеком 1998-м. 20 лет нарушения законодательства Украины, по-вашему, недостаточно - откуда у госслужащего-старожила миллиарды?..
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:49
всього 20 млн. дол. в півроку, це 40 млн. дол. в рік. Та якщо заморозити статки прешої десятки українських багатіїв то він аж за 3 роки переміститься 12-го на 10-те місце, а мілліардером стане аж через 4 роки.
Слабовато, його вже напевне навіть олігархом не можна рахувати, у нього бабла в 9.5 разів менше ніж в Ахметова і в 3 рази менше ніж у Коломойського чи Боголюбова, а про медіа-ресурс я навіть мовчу.
Додано: Нед 28 лип, 2019 13:03
Re: Порошенко заробив за півроку більше півмільярда
Додано: Нед 28 лип, 2019 13:22
Кто все - кум-генеральный прокурор? Не было беспристрастного разбирательства еще! И не уверен, что сейчас оно возможно с учетом узурпации ставленниками Порошенко Верховного и Высшего анти-корр судов...
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