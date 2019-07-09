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Порошенко заробив за півроку більше півмільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:43
Faceless написав: KULANDALE написав:
Это сколько ж у него денег, если 10 миллионов - прибыль от процентов в банке???
Он еще до президенства был миллиардером, декларировал сотни миллионов на счетах, что именно вас удивляет то?
А где он их взял?
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:45
Faceless написав: zРадио написав:
20 лет нарушения законодательства Украины
Я не прокурор, чтобы выставлять обвинения.
Зато нарушая свободу слова удаляете и баните кого не попадя.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:53
p_a_l написав: Faceless написав:
Я не прокурор, чтобы выставлять обвинения.
Зато нарушая свободу слова удаляете и баните кого не попадя.
Это тянет на меньше, чем Порох нацарювал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 28 лип, 2019 20:52
p_a_l написав: Faceless написав: KULANDALE написав:
Это сколько ж у него денег, если 10 миллионов - прибыль от процентов в банке???
Он еще до президенства был миллиардером, декларировал сотни миллионов на счетах, что именно вас удивляет то?
А где он их взял?
Схемы, потоки, офшоры. Это деньги страны и людей.
Присвоил - значит украл. Рано или поздно все становится на свои места.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 21:29
p_a_l
По мнению 74% он как минимум на 10-ку с конфискацией заработал. Я бы вообще вышку дал.
а скільки б ти дав бєні, за вкрадені мільярди з Привату?
На Пороха чомусь досі немає нічого, хоча компромат збирало ФСБ.
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equinox
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Додано: Нед 28 лип, 2019 21:34
equinox написав:p_a_l а скільки б ти дав бєні, за вкрадені мільярди з Привату?
На Пороха чомусь досі немає нічого, хоча компромат збирало ФСБ.
Вам то кто доложил, что на ПОПа ничего нет?
Все ждет своего часа.
А восемь дел уже расследует ДБР.
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