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Порошенко заробив за
півроку більше півмільярда

Порошенко заробив за півроку більше півмільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:43

  Faceless написав:
  KULANDALE написав:Это сколько ж у него денег, если 10 миллионов - прибыль от процентов в банке???

Он еще до президенства был миллиардером, декларировал сотни миллионов на счетах, что именно вас удивляет то?

А где он их взял?
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:45

  Faceless написав:
  zРадио написав:20 лет нарушения законодательства Украины

Я не прокурор, чтобы выставлять обвинения.

Зато нарушая свободу слова удаляете и баните кого не попадя.
p_a_l
 
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  p_a_l написав:
  Faceless написав:Я не прокурор, чтобы выставлять обвинения.

Зато нарушая свободу слова удаляете и баните кого не попадя.


Это тянет на меньше, чем Порох нацарювал
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:52

  p_a_l написав:
  Faceless написав:
  KULANDALE написав:Это сколько ж у него денег, если 10 миллионов - прибыль от процентов в банке???

Он еще до президенства был миллиардером, декларировал сотни миллионов на счетах, что именно вас удивляет то?

А где он их взял?

Схемы, потоки, офшоры. Это деньги страны и людей.
Присвоил - значит украл. Рано или поздно все становится на свои места.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:29

По мнению 74% он как минимум на 10-ку с конфискацией заработал. Я бы вообще вышку дал.

p_a_l а скільки б ти дав бєні, за вкрадені мільярди з Привату?

На Пороха чомусь досі немає нічого, хоча компромат збирало ФСБ.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:34

Re: Порошенко заробив за півроку більше півмільярда

equinox написав:p_a_l а скільки б ти дав бєні, за вкрадені мільярди з Привату?

На Пороха чомусь досі немає нічого, хоча компромат збирало ФСБ.


Вам то кто доложил, что на ПОПа ничего нет?
Все ждет своего часа.
А восемь дел уже расследует ДБР.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 23:49

andrein
 
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